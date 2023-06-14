İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Mumlarınızı hazırlayın... İşte İstanbul 15 Haziran Perşembe elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 15 Haziran Perşembe günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 15 Haziran Perşembe günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: BEŞİKTAŞ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah BARBAROS, GAZİ UMUR PAŞA sk / GAYRETTEPE mah BARBAROS sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KASAP, MÜSELLES sk bölgelerinde 15/06/2023 15:00:00 - 15/06/2023 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 15 Haziran 2023 Perşembe 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 15 Haziran 2023 Perşembe 21:00
İLÇE: BAĞCILAR
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 494., 507., 580. sk bölgelerinde 15/06/2023 13:00:00 - 15/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 15 Haziran 2023 Perşembe 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 15 Haziran 2023 Perşembe 17:00
İLÇE: BEYLİKDÜZÜ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 66., 68., BARIŞ sk bölgelerinde 15/06/2023 13:00:00 - 15/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 15 Haziran 2023 Perşembe 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 15 Haziran 2023 Perşembe 17:00