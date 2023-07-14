İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Megakent karanlığa bürünecek! İşte İstanbul 15 Temmuz Cumartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 15 Temmuz Cumartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama da yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 15 Temmuz Cumartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Zeytinburnu
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ ÇIKMAZ, LİTROS MALTEPE YOLU sk bölgelerinde 15/07/2023 19:00:00 - 15/07/2023 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 15 Temmuz 2023 Cumartesi 19:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 15 Temmuz 2023 Cumartesi 23:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Eyüpsultan
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah FESHANE sk bölgelerinde 15/07/2023 17:00:00 - 15/07/2023 22:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 15 Temmuz 2023 Cumartesi 17:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 15 Temmuz 2023 Cumartesi 22:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Eyüpsultan
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah ALTUNİZADE BAĞ, HACI EŞREF , RAMİ EYÜP YOLU, SİLAHTAR HÜSEYİN, TALİMHANE, TOPÇU HASAN sk / RAMİ YENİ mah KURU GIDA 1., KURU GIDA 3., KURU GIDA 4., KURU GIDA 8., RAMİ KIŞLA, REŞADİYE sk bölgelerinde 15/07/2023 16:00:00 - 15/07/2023 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 15 Temmuz 2023 Cumartesi 16:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 15 Temmuz 2023 Cumartesi 19:00