İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Mumlarınız hazır mı? Uzun süre gelmeyecek... İşte İstanbul 23 Temmuz Pazar elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 23 Temmuz Pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ açıklamayı duyurdu. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 23 Temmuz Pazar günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: AVCILAR
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah İLKBAHAR sk bölgelerinde 23/07/2023 13:00:00 - 23/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Temmuz 2023 Pazar 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Temmuz 2023 Pazar 17:00
İLÇE: BÜYÜKÇEKMECE
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 23/07/2023 12:30:00 - 23/07/2023 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Temmuz 2023 Pazar 12:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Temmuz 2023 Pazar 14:30
İLÇE: GAZİOSMANPAŞA
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah CEBECİ sk / KARAYOLLARI mah 568/1., 568/2., 568/3., 568/5., 569., 569/1., CEBECİ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAHADIR, ERTUĞRULGAZİ sk bölgelerinde 23/07/2023 12:00:00 - 23/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Temmuz 2023 Pazar 12:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Temmuz 2023 Pazar 17:00