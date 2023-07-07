İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Mumlarınızı hazırlayın... İşte İstanbul 8 Temmuz Cumartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 8 Temmuz Cumartesi günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 8 Temmuz Cumartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: ZEYTİNBURNU
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/4., G/5., G/6., G/7., G/8., MEVLANA, ŞEHİT ERKAN ALYANAK sk bölgelerinde 08/07/2023 14:00:00 - 08/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Temmuz 2023 Cumartesi 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Temmuz 2023 Cumartesi 16:00
İLÇE: ZEYTİNBURNU
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah BALIKLI ÇIRPICI YOLU sk / TELSİZ mah 320., 85/15., 85/3A, 85/4., 85/4C, 85/4D, 85/4E, ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI YOL, DURSUN KILIÇ, ERGUVAN, FESLEĞEN, GELİNCİK, GÜL, LALE, MENEKŞE, NİLÜFER, ORKİDE, İMDAT TORAMAN sk bölgelerinde 08/07/2023 13:00:00 - 08/07/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Temmuz 2023 Cumartesi 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Temmuz 2023 Cumartesi 15:00
İLÇE: BAŞAKŞEHİR
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah KAYAŞEHİR sk bölgelerinde 08/07/2023 12:00:00 - 08/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Temmuz 2023 Cumartesi 12:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Temmuz 2023 Cumartesi 14:00