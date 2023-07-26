İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Uzun süre gelmeyecek... İşte İstanbul 27 Temmuz Perşembe elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 27 Temmuz Perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ açıklamayı duyurdu. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 27 Temmuz Perşembe günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: KAĞITHANE
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AKDERE, DİNÇER, OLTU, SILA, SÖNMEZ, TALATPAŞA sk bölgelerinde 27/07/2023 12:00:00 - 27/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 27 Temmuz 2023 Perşembe 12:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 27 Temmuz 2023 Perşembe 16:00
İLÇE: KAĞITHANE
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ALAKOÇ, BAYINDIR, KARDELEN, KUŞHANE, KÜÇÜK ÇINAR, ULUTAŞ, ÜLKER sk bölgelerinde 27/07/2023 12:00:00 - 27/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 27 Temmuz 2023 Perşembe 12:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 27 Temmuz 2023 Perşembe 16:00
İLÇE: ŞİŞLİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET, SİLAHŞÖR, İZZETPAŞA sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, HALEPLİ ŞÜKRÜ, HARZEMŞAH, NAKİYE ELGÜN, OKTAY CEBECİ, SAĞDIÇ, SAĞLAM, SIRA CEVİZLER, SİLAHŞÖR, İSKETE sk bölgelerinde 27/07/2023 12:00:00 - 27/07/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 27 Temmuz 2023 Perşembe 12:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 27 Temmuz 2023 Perşembe 15:00