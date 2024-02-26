İstanbul'da terör operasyonu! 10 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da terör suçlarından arananlara yönelik operasyon gerçekleştiriildi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u, sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul'da terör operasyonu! 10 şüpheli tutuklandı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yurt genelinde terör suçlarıyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde terör suçları kapsamında firar durumda olan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ekipler tarafından, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan firari kişiler için 25 Şubat'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda, FETÖ'nün sözde il imamı, ByLock kullanıcısı ve kamu görevlerinden ihraç edilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi yakalandı. Operasyonda hakkında silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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