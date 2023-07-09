İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Megakent karanlığa bürünecek... İşte İstanbul 10 Temmuz Pazartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 10 Temmuz Pazartesi günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 10 Temmuz Pazartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: ESENLER
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah NİĞBOLU, YILDIZ sk / NAMIK KEMAL mah 1., 2., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 3., 3/1., 30., 32., 33., 35., 36., 38., 39/1. ÇIKMAZ, 4., 41., 42., 43., KOSOVA, MOSTAR, NAMIK KEMAL, NİĞBOLU, YILDIZ sk bölgelerinde 10/07/2023 15:00:00 - 10/07/2023 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 21:00
İLÇE: SİLİVRİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKSOY, ARMAĞAN, ARSA, BADEM, BAĞLAR, BERK, BERKAY, BERRİN, BOY, BULUT, DESİBEL, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DİLARA, ERDAL, EYLÜL, FINDIK, FIRTINA, GECEM, GEÇMİŞ, GÖKHAN KALAYCIOĞLU ÇIKMAZI, GÖZDE, HALİM ULUŞAHİN, ILGAZ, KARACA, KÖROĞLU, MARMARA, MAVİGÖK, MEHMET MAŞALACI ÇIKMAZI, MEŞE, NECATİ ÖNEY, NUR, RECEP YAZICIOĞLU, REFİK, SAHİL, TANDOĞAN, TOROS, UTKU, ZİRVE, ÇAKIRCA, ÇAĞATAY, İĞDE, ŞELALE sk bölgelerinde 10/07/2023 13:00:00 - 10/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 17:00
İLÇE: BEYLİKDÜZÜ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 66., 68., BARIŞ sk bölgelerinde 10/07/2023 13:00:00 - 10/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 17:00