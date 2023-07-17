İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Mumlarınızı hazırlayın! İşte İstanbul 18 Temmuz Salı elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 18 Temmuz Salı günü elektrik kesintileri uygulanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama da yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 18 Temmuz Salı günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: GÜNGÖREN
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat 59 dakika
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKÇAY, ALAYBEY, FATİH, GÜLDALI, GÜLSEVER, KAYACIK, LADİN, SELVİ, YILDIRIM sk bölgelerinde 18/07/2023 18:00:00 - 18/07/2023 23:59:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Temmuz 2023 Salı 18:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Temmuz 2023 Salı 23:59
İLÇE: ESENYURT
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3083. sk bölgelerinde 18/07/2023 13:00:00 - 18/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Temmuz 2023 Salı 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Temmuz 2023 Salı 17:00
İLÇE: SARIYER
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SARIYER ilce -USKUMRUKÖY mah sk / ZEKERİYAKÖY mah sk bölgelerinde 18/07/2023 13:00:00 - 18/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Temmuz 2023 Salı 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Temmuz 2023 Salı 16:00