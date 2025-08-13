İstanbul’un 24 noktasına kuruldu: İstanbul’daki depremi ilk onlar tespit edecek
Marmara’da yaşanan sarsıntılar sonrası İstanbul’da kurulan sismik gözlem ağı dikkat çekiyor. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre şehirde 24 ayrı noktada deprem ölçer cihazlar yer alıyor.
24 NOKTADAN ANLIK DEPREM TAKİBİ
Marmara’da sıklaşan sarsıntılar sonrası İstanbul’un deprem izleme altyapısı güçlendirildi. Şehirde, sismik hareketleri saniyeler içinde kaydeden 24 cihaz aktif olarak çalışıyor.
AFAD VE KANDİLLİ’NİN ORTAK AĞI
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın (AFAD) 950 istasyonu, yer kabuğundaki sarsıntıları anlık olarak ölçüyor. Kandilli Rasathanesi ise Türkiye genelinde 309 noktada hız ölçer ve ivme ölçer cihazlarla deprem hareketlerini kaydediyor. İstanbul’da bu ağın parçası olan 24 cihaz aktif şekilde çalışıyor.
İSTANBUL’DAKİ SİSMİK CİHAZ NOKTALARI
İstanbul’da kurulan 24 sismik ölçüm cihazının bulunduğu yerler şöyle:
Avcılar
Bakırköy
Boğazköy
Burgazada
Büyükada
Büyükada 1
Büyükçekmece
Caddebostan
Çatalca
Çatalca 2
Demokrasi ve Özgürlükler Adası
Güzelce
Haydarpaşa
Heybeliada
İTÜ Tuzla
Kandilli
Kartal
Kartal (2. cihaz)
Kilyos
Şile
Silivri
Silivri 1
Sinanoba
Yeşilköy
BÜYÜK DEPREM İÇİN KRİTİK VERİ KAYNAĞI
Uzmanlar, bu cihazlardan elde edilen verilerin hem bilimsel çalışmalar hem de acil müdahale planları için hayati önemde olduğunu vurguluyor.