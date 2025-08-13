İstanbul’un 24 noktasına kuruldu: İstanbul’daki depremi ilk onlar tespit edecek

AFAD VE KANDİLLİ’NİN ORTAK AĞI

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın (AFAD) 950 istasyonu, yer kabuğundaki sarsıntıları anlık olarak ölçüyor. Kandilli Rasathanesi ise Türkiye genelinde 309 noktada hız ölçer ve ivme ölçer cihazlarla deprem hareketlerini kaydediyor. İstanbul’da bu ağın parçası olan 24 cihaz aktif şekilde çalışıyor.