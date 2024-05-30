İtalya'dan Türkiye'ye G7 daveti! Cumhurbaşkanı Erdaoğan'dan yanıt geldi

İtalya, 13-15 Haziran tarihleri arasında yapılacak G7 Zirvesi'ne Türkiye'yi de davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Meloni'yle yaptığı telefon görüşmesinde, G7 Zirvesi'ne katılacağını söyledi.

İtalya'dan Türkiye'ye G7 daveti! Cumhurbaşkanı Erdaoğan'dan yanıt geldi
Editör: Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi yaptı.

İtalya, 13-15 Haziran tarihleri arasında yapılacak G7 Zirvesi'ne Türkiye'yi de davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde düzenlenecek zirveye katılacağını söyledi.

Bu konuyla alakalı İtalya Başbakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Erdoğan'ın Başbakan Meloni'ye, G7 Zirvesi'ne katılacağını teyit ettiği ve Meloni'nin de davete icabet etmesinden dolayı Erdoğan'a teşekkür ettiği kaydedildi.

ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7, bu sene 13-15 Haziran tarihlerinde İtalya'da yapılacak.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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