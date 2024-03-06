Japon deprem uzmanı Türkiye'yi uyardı! Her an deprem olabilir!

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Çanakkale - Yenice merkezli 4.9 büyüklüğündeki depremi tahmin ettiğini söyledi! Uyardı! İşte detaylar...

Editör: Yağmur Biçen
Japon deprem uzmanı Türkiye'yi uyardı! Her an deprem olabilir! - Resim: 1

japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi için “Her an deprem olabilir. Artık hazır olunsun” şeklinde uyarıda bulundu.

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Japon deprem uzmanı Türkiye'yi uyardı! Her an deprem olabilir! - Resim: 2

YENİ UYARILAR YAPTI!


Yoshinori Moriwaki, “Çanakkale, İnegöl, Bursa, Bandırma, Balıkesir tarafında deprem olabilir diye söylüyordum. Çanakkale'de oldu. Her an deprem olabilir. Özellikle Marmara Bölgesi'nde. Artık hazır olunsun” dedi.

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Japon deprem uzmanı Türkiye'yi uyardı! Her an deprem olabilir! - Resim: 3

ÖNERİ YAPTI!

Binnaların bulunduğu zeminin yapısına ve yaşam üçgeni yönteminin önemine değinen Yoshinori Moriwaki, su şişesi, toz maskesi, deprem çantası ile düdüğün depreme hazırlık olarak bulundurulmasını tavsiye etti.

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Japon deprem uzmanı Türkiye'yi uyardı! Her an deprem olabilir! - Resim: 4

NACİ GÖRÜR AÇIKLADI!


Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den de Çanakkale depremi sonrası açıklama geldi. Görür, “Çanakkale, Yenice’de 4,9 deprem oldu. Deprem Yenice-Gönen fayı üzerinde. Bu fayda en son deprem 1953 yılında ve 7,2 büyüklüğünde oldu. Stres birikiminin olduğu bir bölge böyle görece küçük depremler beklenir. Sevgiyle” ifadelerine yer verdi.

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