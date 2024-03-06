Japon deprem uzmanı Türkiye'yi uyardı! Her an deprem olabilir!
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Çanakkale - Yenice merkezli 4.9 büyüklüğündeki depremi tahmin ettiğini söyledi! Uyardı! İşte detaylar...
japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi için “Her an deprem olabilir. Artık hazır olunsun” şeklinde uyarıda bulundu.
YENİ UYARILAR YAPTI!
Yoshinori Moriwaki, “Çanakkale, İnegöl, Bursa, Bandırma, Balıkesir tarafında deprem olabilir diye söylüyordum. Çanakkale'de oldu. Her an deprem olabilir. Özellikle Marmara Bölgesi'nde. Artık hazır olunsun” dedi.
ÖNERİ YAPTI!
Binnaların bulunduğu zeminin yapısına ve yaşam üçgeni yönteminin önemine değinen Yoshinori Moriwaki, su şişesi, toz maskesi, deprem çantası ile düdüğün depreme hazırlık olarak bulundurulmasını tavsiye etti.
NACİ GÖRÜR AÇIKLADI!
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den de Çanakkale depremi sonrası açıklama geldi. Görür, “Çanakkale, Yenice’de 4,9 deprem oldu. Deprem Yenice-Gönen fayı üzerinde. Bu fayda en son deprem 1953 yılında ve 7,2 büyüklüğünde oldu. Stres birikiminin olduğu bir bölge böyle görece küçük depremler beklenir. Sevgiyle” ifadelerine yer verdi.