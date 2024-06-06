Japon deprem uzmanından korkutan uyarı! O bölgeye dikkat çekti! 7 büyüklüğünde deprem olabilir
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Deprem açısından riskli bir bölgeyi işaret eden Yoshinori Moriwaki, "7 büyüklüğünde deprem olabilir." dedi. Peki hangi bölgelerde deprem bekleniyor? Kaç büyüklüğünde deprem olacak? İşte ayrıntılar...
Siirt'te deprem sempozyumları düzenlendi. Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki de Siirt'teki deprem sempozyumlarına katıldı.
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, sık sık depremlerin yaşandığı Türkiye ve çevresi için de önemli değerlendirmelerde bulundu. Zaman zaman yaptığı açıklamalarla dikkati çeken Yoshinori Moriwaki, gelecekte olabilecek depremlerle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'deki fay hatları hakkında konuştu. Moriwaki, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Elazığ, Kahramanmaraş ve Hatay'dan Adana ve sonrasında Kıbrıs'a uzandığını belirtti.
Kıbrıs'a uzanan Doğu Anadolu Fay Hattı'na dikkati çeken Moriwaki, Kıbrıs'ta 7 civarında (büyüklüğünde) deprem olabilir. Kıbrıs bu konuda tehlikeli bölgelerden. Bu bölgenin birinci olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.