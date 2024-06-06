Japon deprem uzmanından korkutan uyarı! O bölgeye dikkat çekti! 7 büyüklüğünde deprem olabilir

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, sık sık depremlerin yaşandığı Türkiye ve çevresi için de önemli değerlendirmelerde bulundu. Zaman zaman yaptığı açıklamalarla dikkati çeken Yoshinori Moriwaki, gelecekte olabilecek depremlerle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.