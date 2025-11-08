Japon deprem uzmanından kritik uyarı: “Küçük önlemler hayat kurtarır”

"JAPONYA'DA BU BİR YAŞAM BİÇİMİ"

Japon uzman ayrıca, deprem çantasına mutlaka enerjisi yüksek yiyeceklerin konulması gerektiğini de belirtti. Japonya'daki deprem hazırlık kültürüne değinen Yoshinori, "Biz Japonya'da her an depreme hazırız. Sadece evimizde değil; çantamızda, arabamızda, hatta iş yerimizde bile bir deprem çantamız vardır. Bizim için bu bir alışkanlık değil; bir yaşam biçimi" dedi.