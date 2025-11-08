Japon deprem uzmanından kritik uyarı: “Küçük önlemler hayat kurtarır”
Osmangazi Kitap Fuarı'na katılan Japon Deprem Uzmanı Moriwaki Yoshinori, "Moriwaki'nin Deprem Rehberi" kitabını imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, deprem çantasındaki düdüğün türünün hayati önem taşıdığını vurguladı.
‘Edebiyatın Kalbi, Osmangazi' sloganıyla hayata geçirilen Osmangazi Kitap Fuarı, bu kez birbirinden değerli gazeteci ve yazarların yanı sıra Japon Deprem Uzmanı Moriwaki Yoshinori'yi konuk etti.
Yoshinori, ilk olarak yazarlığını üstlendiği "Moriwaki'nin Deprem Rehberi" isimli kitabıyla okurlarıyla bir araya geldi. İmza etkinliğinin ardından Yoshinori, ülke genelinde gündemi oluşturan ana etkenlerden biri niteliğindeki deprem konusunu ele alan bir konuşma yaptı. Deprem anında alınması gereken tedbirlere değinen Japon uzman, hayat üçgeninin ve deprem çantasının önemini katılımcılara detaylıca anlattı.
"GÖÇÜK ALTINDA SU TÜKENDİĞİNDE NEFES ALMAKTA ZORLANIRSINIZ"
Deprem çantasında bulunması gereken malzemelerle ilgili kritik bir uyarıda bulunan Moriwaki Yoshinori, plastik düdük yerine mutlaka metal düdük bulundurulması gerektiğini söyledi.
Yoshinori, bunun nedenini şu sözlerle açıkladı: "Günlerce göçük altında kalındığında ve su tükendiğinde, insan nefes almakta dahi zorlanır. İşte o anlarda, plastik düdük işe yaramaz hale gelir. Metal düdük ise sert bir zemine vurularak bile ses çıkarabilir".
"JAPONYA'DA BU BİR YAŞAM BİÇİMİ"
Japon uzman ayrıca, deprem çantasına mutlaka enerjisi yüksek yiyeceklerin konulması gerektiğini de belirtti. Japonya'daki deprem hazırlık kültürüne değinen Yoshinori, "Biz Japonya'da her an depreme hazırız. Sadece evimizde değil; çantamızda, arabamızda, hatta iş yerimizde bile bir deprem çantamız vardır. Bizim için bu bir alışkanlık değil; bir yaşam biçimi" dedi.
"Evlerimiz sağlam olsa bile biz yine de tedbiri elden bırakmayız" diyen Yoshinori, "Mesela evin içinde her zaman kolay ulaşabileceğimiz yerlerde su bulundururuz. Sehpaların altında, koltukların yanında bile olabilir. Çünkü ne zaman, nerede yakalanacağımızı bilemeyiz. Küçük gibi görünen şeyler, hayat kurtarabilir" ifadelerini kullandı.
"SINDIRGI'DAKİ DEPREMLER BURSA'YI DOĞRUDAN ETKİLEMEYECEK"
Moriwaki Yoshinori, son günlerde Sındırgı ve çevresinde sık sık meydana gelen sarsıntıların gündeme getirdiği "Bursa'da büyük bir deprem mi bekleniyor?" sorusuna da yanıt verdi. Bölgede 200-300 artçı sarsıntı yaşandığı bilinirken, Yoshinori bu hareketliliğin bir süre daha devam edeceğini belirtti.
Ancak Japon uzman, Sındırgı'daki depremlerin Bursa'yı doğrudan etkilemeyeceğinin altını çizdi. Yoshinori, Kahramanmaraş depremine de atıfta bulunarak, "Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük deprem öncesinde o bölgede uzun yıllar boyunca sarsıcı bir deprem olmamıştı. Bu nedenle 2023'teki deprem çok yıkıcı oldu. Resmi olarak 7,4 büyüklüğünde açıklansa da, ben 7,9 civarında daha güçlü bir sarsıntı yaşandığını düşünüyorum. Deprem verileri kamuoyuyla tüm gerçekliğiyle paylaşılmalıdır" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Yoshinori, kendisini dinlemeye gelen çocuklara kitaplarını imzalayarak hediye etti.
Etkinliğin sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Özlem Bodur, hayat kurtaran bilgiler aktaran Japon deprem uzmanına bir teşekkür plaketi takdim etti.