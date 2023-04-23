Jeoloji mühendisi Osman Bektaş o ilde 6.6 deprem beklediğini açıkladı
Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından "Bu gerçegi artık görün" uyarısı yaparak Trabzon’da 6,6’lık Bartın depremine denk bir sarsıntı olabileceğini belirtti.
Twitter hesabından depreme ilişkin "Bu gerçeği artık görün" başlığıyla bir paylaşım yapan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon’da 6,6’lık bir deprem yaşanabileceğine dikkat çekti.
Deprem Tehlike Haritası’na dikkat çeken Bektaş, şunları belirtti:
"BU GERÇEĞİ ARTIK GÖRÜN"
Prof. Dr. Osman Bektaş, Twitter hesabından şu ifadelere yer verdi:
- Dört bir yandan deprem kaynağı ile çevrili olan Trabzon ilinde sağlam zeminde Deprem Tehlike Haritasına göre 1968 M 6,6 Bartın depremine eşit bir sarsıntı olabilir. Ancak zemin haritasındaki (Şenkaya 2022) mavi alanlarda deprem etkisi daha fazla olacaktır.
Prof. Dr. Osman Bektaş, Twitter hesabında "Bu gerçeği artık görün" başlıklı yazısında paylaştığı görüntü...
"TRABZON İÇİN ELZEM OLAN"
- Beşirli- Akyazı-Yıldızlı heyelan sahaları üzerine kurulan yüksek katlı binalar; heyelan sahası önünde dolgu üzerinde kurulan hastane ve deforme olan Akyazı stadının heyelan- oturma riski için peryodik uydu ölçümleri can ve mal güvenliği açısından elzemdir.