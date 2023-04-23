Jeoloji mühendisi Osman Bektaş o ilde 6.6 deprem beklediğini açıkladı

"BU GERÇEĞİ ARTIK GÖRÜN"

Prof. Dr. Osman Bektaş, Twitter hesabından şu ifadelere yer verdi:

- Dört bir yandan deprem kaynağı ile çevrili olan Trabzon ilinde sağlam zeminde Deprem Tehlike Haritasına göre 1968 M 6,6 Bartın depremine eşit bir sarsıntı olabilir. Ancak zemin haritasındaki (Şenkaya 2022) mavi alanlarda deprem etkisi daha fazla olacaktır.