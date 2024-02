KAAN mı KAĞAN mı? Milli Muharip Uçak'ın ismi tartışılmaya devam ediyor! Doğu Perinçek ve Erhan Afyoncu da tartışmaya dahil oldu

KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi. KAAN'ın ilk uçuşunu yapmasından sonra ismi de gündeme yeniden geldi. KAAN isminin Türkçe olmadığı ve Kağan olarak kullanılması gerektiği, hem Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu hem de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından dile getirildi.

DOĞU PERİNÇEK: "TÜRKÇE'DE KAĞAN VAR, KAAN YOK!"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Aydınlık Gazetesi'ndeki köşesinde KAAN'ı yazdı. Perinçek, "Türkiye’nin ilk savaş uçağının gökyüzüne kanatlanması, büyük bir başarı, bütün milletimiz için gurur kaynağı. Millî savunma sanayimiz için büyük bir atılım. Güveniyoruz, motorunu da yapacağız." yazdıktan sonra, KAAN ismiyle ilgili, "İsmindeki mahcubiyet, özgüvensizlik niçin? Millî savunma sanayimize Yumuşak G mahcubiyeti yakışıyor mu?" diye yazdı.

Perinçek'in yazısının devamında Kağan sözcüğünün etimolojisinden bahsetti. Dilbilimci Christopher tarafından sözcüğünden gelen han unvanına ilk kez “Siyenpilerin soyundan gelen Avarlarda” rastlandığını belirttiğini hatırlatan Perinçek, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

Açalım Türkçe sözlükleri ve kökenbilimi sözlüklerini Kaan diye bir sözcük yok.

Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı, Prof. Dr. Halûk Akalın başkanlığında hazırlanan Türkçe Sözlük’te Kaan yok, Kağan var. 1266. sayfada Kağan karşılığında şöyle yazıyor: Hanların bağlı olduğu devlet başkanı, hakan, imparator (11. Baskı, Ankara 2019).

Şemseddin Sami’nin Kamus-ı Türkî’sinde Kaan yok, Kağan var (Türk Dil Kurumu Yayınları, haz. Paşa Yavuzarslan, 3. Baskı, s.570).

Ali Püsküllüoğlu’nun Türkçe Sözlük’te Kaan yok Kağan var (Doğan Kitap, 5. Baskı, Ekim 2004, s.968).

Büyük bilim adamı Andreas Tietze’nin 10 ciltlik Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügati’nde Kaan yok (Dördüncü cilt, s.51).

İlhan Ayverdi’nin Misalli Büyük Türkçe Sözlük’te, Kaan yok, Kağan var (Kubbealtı Lugati, Milliyet, 2. Baskı, s.601).

Türkçe Kökenbiliminin büyük bilimcisi Clauson, kagan ve han sözcüğünü köklerinin çok eskiye dayandığını belirtiyor. Ancak Kaan diye bir sözcüğün adını dahi anmıyor (Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirtheenth-Century Turkish, Oxford At The Clarendon Press, 1972, s.630).

Prof. Dr. Hasan Eren’in Eren Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü’nde Kaan yok (Türk Dil Kurumu Yayınları, haz. Şükrü Halûk Akalın, Ankara 2020).

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy’un Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü’nde Kaan yok, Kağan var (I. Cilt, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, Birinci Baskı, Kasım 2007, s.451).

İsmet Zeki Eyüboğlu’nun Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü’nde Kaan yok (Sosyal Yayınlar, İkinci basım, İstanbul Şubat 1991).

Sevan Nişanyan’ın Sözlerin Soyağacı’nda Kaan yok, Kağan var. Nişanyan, “ilk kez 4. Yüzyılda Hsienpi hükümdarlarının sıfatı olarak kaydedilmiştir, bilinmeyen bir eski Asya dilinden alıntı olasılığı güçlüdür” diye yazmış (Everest Yayınları, 4. Basım, s.289).

Prof. Dr. Günay Karaağaç’ın Türkçe Verintiler Sözlüğü’nde Kaan yok, Kağan var. Kağan sözcüğü Türkçeden Farsçaya, Arapçaya, Rusçaya, Bulgarcaya, Orducaya ve İngilizceye geçmiş (Türk Dil Kurumu Yayınları, Birinci Baskı, Ankara 2008, s.415).

"KAAN İBRANİCE'DE VAR"

Perinçek, KAAN'ın Türkçe'de olmadığını ama İbranice'de olduğunu aktardı. Perinçek, "Kaan sözcüğü, Türkolog Dr. Orhan Tümen’in yazdığı üzere, İbranicede var ama Türkçede yok." dedikten sonra Kaan isimli İbranilere örnek verdi.

ERHAN AFYONCU DA KAAN'IN TÜRKÇE OLMADIĞINI BELİRTTİ

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu da KAAN'ın Türkçe olmadığını belirten isimlerden biri. Afyoncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Milli muharip uçağımızla gurur duyuyoruz. Ancak Kaan isminin Kağan olması lazim. Türkçe kullanımı Kagan (Kağan)'dır. Kaan Moğolcasıdır." ifadelerini kullandı.