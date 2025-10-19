Kadınlar askere gidecek mi? TBMM’ye sunulan teklif sosyal medyayı karıştırdı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu’na “kadınlara askerlik zorunluluğu” getirilmesine yönelik bir teklif sunuldu. Sosyal medyada hızla yayılan “kadınlar da askere gidecek” iddiaları tartışma yarattı.

TBMM Dilekçe Komisyonu’na bir vatandaş tarafından, kadınlara da askerlik zorunluluğu getirilmesi yönünde bir öneri sunuldu.

Bu teklifin duyulmasının ardından sosyal medyada kısa sürede “kadınlar da askere gidecek” paylaşımları yayıldı.

Konu, sosyal medya platformlarında binlerce kez paylaşılırken, vatandaşlar “Kadınlar askere mi gidiyor?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

RESMİ BİR DÜZENLEME YOK

Son günlerde yayılan “kadınlara askerlik zorunluluğu getirildi” iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

TBMM Dilekçe Komisyonu’na sunulan teklif, bir vatandaşın bireysel talebi olarak değerlendiriliyor ve kanun teklifi veya resmi düzenleme niteliği taşımıyor.

Komisyonlara yapılan bu tür başvurular, yalnızca vatandaşların görüş ve önerilerini iletmesine imkan sağlıyor

Bu nedenle kadınlar için askerlik yükümlülüğüne dair herhangi bir değişiklik yapılmış değil.

TÜRKİYE’DE KADINLAR İÇİN ASKERLİK ZORUNLU DEĞİL

Mevcut yasalar çerçevesinde Türkiye’de kadınlar için askerlik zorunlu değil.
Ancak kadınlar, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girerek Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’ne bağlı okullarda eğitim görebiliyor.

Eğitimini tamamlayan kadın öğrenciler, mezuniyet sonrası subay veya astsubay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev yapabiliyor.

