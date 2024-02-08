Kalkan-11 operasyonunda 123 şüpheli yakalandı! Ali Yerlikaya operasyonun ayrıntılarını duyurdu

Yurt genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik "Kalkan-11" operasyonu düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

123 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI!

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 123 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi.

Bakan Ali Yerlikaya, organizatörlerden 50'sinin tutuklandığını, 22'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 25'inin adli işlemlerinin devam ettiğini ve suçta kullanıldığı tespit edilen 19 araca el konulduğunu belirtti.

Çalışmalarda görev alan personeli tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasıyla birlikte operasyona ait görüntüleri de paylaştı.