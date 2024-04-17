Kampçıların ve sporcuların dikkatine! Decathlon Türkiye'de yeni dönem başlatıyor!
Türkiye'de 43 mağazası olan Decathlon yeni bir uygulamaya geçiyor. Aldıkları yeni kararları Türkiye şubelerinde de uygulayacaklar. Mayıs ayında başlanacak. Detaylar açıklamada...
Türkiye'de ilk üretimini 2006 yılında yapan Decathlon ilk mağazasını 2010 yılında Ankara'da açtı. 2021 yılında ise Türkiye pazarında 40 mağazaya ulaştılar. Decathlon Türkiye şimdi ise marka değerini yükseltecek bir dizi kararla ilerlemeye devam etmekte.
Decathlon ürünlerini daha anlaşılır kılmak için portföyünü yeniliyor. Sporcular ve spora yeni başlayanlar için ürün çeşitliliğini güncelliyor. Spor yapanlar için her seviyeye hitap eden ürünler çıkartmaya hazırlanıyor.
Decathlon konsept mağazalar açmaya hazırlanıyor. Müşteriler için aradıklarını daha kolay bulmalarını hedefliyor. Bir spor türüne ya da aktivitesine uygun ürünleri bir mağazada toplamayı planlıyor.
Az hasarlı ürünleri indirimli fiyattan satışını yapmayı planlıyor. Böylelikle ürün atığı fazlalığını ortadan kaldırmak adına adım atmış olacaklar.
Decathlon kiralama seçeneği sunuyor. Yurt dışında uygulanan kiralama seçeneğinin Türkiye'ye gelmesiyle müşteriler ihtiyacı olan ürünü deneyimleyip sonrasında satın alabilecekler.