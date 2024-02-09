Kandil talimat verdi DEM Parti adayları belirlendi

Dem Parti böylece 16 büyükşehir, 40 il ve 3 ilçe adayını daha açıklamış oldu. Resmi aday Beştaş'ın CHP'nin adayı İmamoğlu'nu zorlamayacağı değerlendirildi.

Kandil “ittifak” talimatı verdi, Dem Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı.



Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 16 büyükşehir, 40 il ve 3 ilçe adayını açıkladı. İstanbul için Dem Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş ve eski milletvekili Murat Çepni aday gösterildi.



PKK elebaşı Mustafa Karasu’nun bu sözlerinin ardından terör tutuklusu Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş adaylıktan çekildi.



Dem Parti’nin İstanbul için açıkladığı Meral Danış Beştaş'ın düşük profil olduğu değerlendiridlid. Siyaset çevrelerinde "Beştaş, CHP'nin adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na zarar vermez" ifadeleri kullandıldı.



