Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: "Her an 7 üzeri deprem olabilir"

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, olası Marmara depremi için Japon bilim insanlarıyla 5 yıldır Marmara fayını incelediklerini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

- Her an 7 üzeri deprem olabilir. Ne zaman olur? Kimse bilmiyor. Şu an yapılması gereken şey toptan yapı stokunun kalitesine bakılması.