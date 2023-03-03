Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: "Her an 7 üzeri deprem olabilir"

"FAYIN BOYDAN BOYA ÖZELLİKLERİNİ ANLAMA ŞANSIMIZ OLDU"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Haluk Özener şu açıklamalarda bulundu:

- Gemiler ile fayın lokasyonları haritalanıyor. Bizim yaptığımız çalışmalar da bunların üzerine veri toplamak. Marmara Denizi'nin 1200 metre dibinde olan cihazlarımız var.

- Cihazları atıyoruz 6 ay sonra alıp verileri topluyoruz ve farklı yerlere koyuyoruz. Dolayısıyla fayın boydan boya özelliklerini anlama şansımız oldu.