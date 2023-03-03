Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: "Her an 7 üzeri deprem olabilir"
İstanbul'da depremin olabileceği konusu gündemde yerini koruyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Her an 7 üzeri deprem olabilir. Ne zaman olur? Kimse bilmiyor" dedi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanları, Japon bilim insanlarıyla 5 yıldır Marmara fayını inceliyor.
Yer hareketleri sürekli olarak kaydedilerek, yer sarsıntılarının büyüklüğü, süresi, merkezi ve zamanı saptamaya yarayan sismometreler ile veriler toplanıyor.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, olası Marmara depremi için Japon bilim insanlarıyla 5 yıldır Marmara fayını incelediklerini kaydederek şu ifadeleri kullandı:
- Her an 7 üzeri deprem olabilir. Ne zaman olur? Kimse bilmiyor. Şu an yapılması gereken şey toptan yapı stokunun kalitesine bakılması.
"FAYIN BOYDAN BOYA ÖZELLİKLERİNİ ANLAMA ŞANSIMIZ OLDU"
Çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Haluk Özener şu açıklamalarda bulundu:
- Gemiler ile fayın lokasyonları haritalanıyor. Bizim yaptığımız çalışmalar da bunların üzerine veri toplamak. Marmara Denizi'nin 1200 metre dibinde olan cihazlarımız var.
- Cihazları atıyoruz 6 ay sonra alıp verileri topluyoruz ve farklı yerlere koyuyoruz. Dolayısıyla fayın boydan boya özelliklerini anlama şansımız oldu.
5 SENELİK PROJENİN DETAYLARI BELLİ OLDU
Prof. Dr. Haluk Özener, araştırmanın detaylarını şöyle anlattı:
- Bu çalışma Marmara'da yapılan onlarca çalışmadan sadece bir tanesi. Dolayısıyla çok değerli bilim insanlarımız var, onların yapmış olduğu çalışmalardan bir tanesi.
- Biz 5 yıl boyunca Japon ve Türk ortaklığı ile Türk ve Japon projesi olarak farklı üniversitelerin de katılımıyla, hocalarımızın desteğiyle proje yürüttük. Türk tarafının liderliğini ben yapmıştım. 5 senelik proje sonucunda Marmara'daki deniz tabanına kurmuş olduğumuz deniz tabanı sismometreleri, açılım ölçer cihazlarla Marmara'daki fayın özelliğini, kayma miktarını hangi fay parçasının hangi derinlikte deprem yarattığını, hangi fay parçasının daha suskun olduğunu ortaya çıkarmıştık.