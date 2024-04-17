Karadeniz Akdeniz'i aratmadı! Samsun'da hava sıcaklıkları 30 dereceyi buldu!

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Samsun'da gün içinde zaman zaman sıcaklıklar 30 dereceyi buldu.

NİSAN AYINDA KARADENİZ'DE YÜZDÜLER!

Samsun'da evlerde duramayan ve bunalan Samsunlular sahillerin yolunu tuttu. Bunalan vatandaşlardan bazıları Karadeniz'de yüzerek serinledi bazıları da kendilerini sahil kenarlarına attı. Serinlemenin en güzel yolunun denize girmek olduğunu belirten vatandaşlar, denize girmeyenlerin de gölge alanları tercih ettiğini söylediler.

33 DERECEYE YÜKSELMESİ BEKLENİYOR!

Meteorolojiden alınan bilgiye göre 18 Mart Perşembe günü hava sıcaklıkların 33 dereceye çıkması bekleniyor.

19 Nisan Cuma günü en yüksek sıcaklık 18 derece, 20 Nisan Cumartesi en yüksek sıcaklık 26 derece, 21 Nisan Pazar günü en yüksek sıcaklık 18 derece ve 22 Nisan Pazartesi günü en yüksek sıcaklık 24 derece olması bekleniyor.