Kerem Aktürkoğlu'nun sır gibi sakladığı nişanlısı Ceren Azak kimdir? Ceren Azak'ın mesleği ne? Aslen nereli?
Benfica'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, sessiz sedasız nişanlandı. Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısı kimdir? Aslen nereli? Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısının ismi nedir? İşte tüm yanıtlar...
Yayınlanma: Güncellenme:
Nişanını sosyal medya hesabından duyuran Aktürkoğlu, mutlu gününde Galatasaray'dan yakın arkadaşı Yunus Akgün tarafından yalnız bırakılmadı.
Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak'ın nişan töreni görüntüleri sosyal medyaya sızdı.
Aktürkoğlu, Kocaeli'de düzenlenen bir törenle nişanlandı.
Galatasaraylı oyuncu Yunus Akgün, Kerem'in bu özel anını paylaşarak yanında oldu. Kerem Aktürkoğlu’nun nişanlısının adı Ceren Azak olarak duyuruldu.
Kocaeli’de yaşayan Azak’ın, Çocuk Gelişimi mezunu olduğu ve Başiskele’deki bir özel eğitim merkezinde Çocuk Gelişimcisi olarak görev yaptığı öğrenildi.
Bir süre önce sosyal medya platformunda canlı yayın yapan Kerem Aktürkoğlu, bir ilişkisi olmadığını belirtmişti.
7 7