Kilise saldırısıyla ilgili 17 DEAŞ üyesi şüpheli yakalandı

Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü DEAŞ üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli operasyonla yakalandı.

Kilise saldırısıyla ilgili 17 DEAŞ üyesi şüpheli yakalandı
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli sürdürülen çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti'ne bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösteren, Santa Maria Kilisesi'ne saldırı gerçekleştiren failler ile bu eylemle bağlantılı olduğu değerlendirilen zanlıları tespit etti.

Adres ve kimlikleri belirlenen zanlıların faaliyetlerinin akamete uğratılması, ülkede gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlerin engellenmesi amacıyla İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında Aralık 2023'te DEAŞ'ın Türkiye'deki sinagog ve kiliselerin yanı sıra Irak Büyükelçiliğine yönelik eylem planlamaları engellenmiş, çok sayıda zanlının yakalanması ve örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi sağlanmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# deaş # kilise saldırısı # sarıyer
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