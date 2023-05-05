Kilis'te 10 milyon lira değerinde kaçak otomobil ele geçirildi

Bu kapsamda, ülkeye getirilen ve burada kalma süresi dolmuş otomobilleri parçalarına ayırarak yedek parça olarak sattığı, ayrıca otomobil şasi numaralarını değiştirerek tekrar piyasaya sürdüğü iddia edilen iş yerinin faaliyetlerinin takibinin ardından operasyon başlatıldı. İş yerinde çok sayıda otomobil parçası ile parçalanan otomobil tespit edildi.