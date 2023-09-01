Kira anlaşmazlıklarında arabuluculuk zorunluluğu başladı! Arabulucuya nasıl başvurulur? Arabuluculuk ödemesi nasıl yapılır?
01 Eylül 2023 tarihi itibariyle kira anlaşmazlıklarında mahkeme yerine arabuluculuk dönemi resmi olarak başlamış bulunuyor. Kira anlaşmazlıklarında arabuluculuk zorunluluğu başladı! Arabulucuya nasıl başvurulur? Arabuluculuk ödemesi nasıl yapılır? Yazdık:
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Kiracılar ve ev sahipleri arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için ilk adım artık arabulucuya başvurmayı içeriyor. Arabuluculara başvuru ücretsizdir, ancak taraflar anlaşmaya vardıklarında belli bir ücret ödemeleri gerekebilir.
Ödeme, taraflardan biri ya da her iki tarafın ortaklaşa karşılayabileceği bir maliyet olarak belirlenir.
Bu yeni dönemde, kira, komşuluk ve kat mülkiyeti sorunları gibi konularda arabulucuya başvurulması zorunlu hale geldi. Eylül 2023 itibariyle, dava açmadan önce arabulucu süreci tamamlanmadan mahkemeye başvurulamayacak.
Arabuluculuğa başvurmanın üç farklı yöntemi bulunuyor.