Kiracılara gizli zam oyunu! Fiyat farklıysa hemen şikayet edin

TELEFONDA FARKLI FİYAT VERİLİYOR



Antalya’da bir emlak ofisiyle yapılan görüşmede, internet ilanında 2 milyon 500 bin TL olarak gösterilen dairenin, gerçekte 2 milyon 900 bin TL’ye satıldığı ortaya çıktı. Emlakçı, cezadan kaçmak için gerçek fiyatı ilana yazamadıklarını savundu.