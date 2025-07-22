Kiracılara gizli zam oyunu! Fiyat farklıysa hemen şikayet edin
Ticaret Bakanlığı’nın gayrimenkul ilanlarıyla ilgili düzenlemesine rağmen bazı emlakçılar ilan fiyatı dışında farklı bedeller talep etmeye başladı. Uzmanlar, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor: “Farklı fiyat varsa hemen şikayet edin!”
BAKANLIK DÜZENLEME YAPTI AMA SUİSTİMAL SÜRÜYOR
Ticaret Bakanlığı, Mayıs 2025’te yayımladığı yönetmelikle taşınmaz ilanlarında haklı gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarını yasakladı. Ancak sahada bazı emlakçılar düzenlemeye aykırı hareket etmeye devam ediyor.
TELEFONDA FARKLI FİYAT VERİLİYOR
Antalya’da bir emlak ofisiyle yapılan görüşmede, internet ilanında 2 milyon 500 bin TL olarak gösterilen dairenin, gerçekte 2 milyon 900 bin TL’ye satıldığı ortaya çıktı. Emlakçı, cezadan kaçmak için gerçek fiyatı ilana yazamadıklarını savundu.
“FARKLI FİYAT GÖRÜRSENİZ ŞİKAYET EDİN”
Emlakçı Halit Mert, ilanla telefonla söylenen fiyatın uyuşmadığı durumlarda vatandaşların sessiz kalmaması gerektiğini söyledi:
“İlan fiyatı ile size bildirilen rakam farklıysa mutlaka şikayet edin.”
Halit Mert ayrıca, fiyat artışlarının sadece emlakçılardan değil, doğrudan mülk sahiplerinden kaynaklandığını da vurguladı:
“Bakanlık artık ilan numarası üzerinden takibi yapabiliyor ve karşılaştırmayla cezai işlem uyguluyor.”
ARTIK EV SAHİPLERİNE DE CEZA GELİYOR
Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, artık cezaların sadece emlakçılara değil, mülk sahiplerine de kesildiğini söyledi.
“Ev sahibinden yazılı onay almadan ilan fiyatı yükseltilmemeli,” diyerek emlakçılara da uyarıda bulundu.
DİJİTAL TAKİP SİSTEMİ DEVREDE
Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul piyasasındaki fahiş fiyat artışlarını engellemek için dijital izleme sistemini devreye soktu. Her ilan, taşınmazın kimlik numarası üzerinden kayıt altına alınıyor.
SAHTE FİYATLAR NASIL TESPİT EDİLİYOR?
Yeni sistem sayesinde:
Eski fiyat ile yeni fiyat karşılaştırılabiliyor
Aynı taşınmaz farklı fiyatla tekrar ilana konduğunda tespit ediliyor
Gerekçesiz artışlarda doğrudan para cezası uygulanabiliyor
YETKİSİZ KİŞİLERDEN UZAK DURUN
Halit Mert, yetki belgesi olmayan kişilerden kaynaklı risklere de dikkat çekti:
“Tüketiciler, ilanı veren kişinin yetkili olup olmadığını kontrol etmeli. Fiyat çelişkisi varsa kimseye itimat edilmemeli. Bu kişiler piyasayı da bozuyor.”