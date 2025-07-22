Kiracılara gizli zam oyunu! Fiyat farklıysa hemen şikayet edin

Ticaret Bakanlığı’nın gayrimenkul ilanlarıyla ilgili düzenlemesine rağmen bazı emlakçılar ilan fiyatı dışında farklı bedeller talep etmeye başladı. Uzmanlar, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor: “Farklı fiyat varsa hemen şikayet edin!”

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Kiracılara gizli zam oyunu! Fiyat farklıysa hemen şikayet edin - Resim: 1

BAKANLIK DÜZENLEME YAPTI AMA SUİSTİMAL SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı, Mayıs 2025’te yayımladığı yönetmelikle taşınmaz ilanlarında haklı gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarını yasakladı. Ancak sahada bazı emlakçılar düzenlemeye aykırı hareket etmeye devam ediyor.

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Kiracılara gizli zam oyunu! Fiyat farklıysa hemen şikayet edin - Resim: 2

TELEFONDA FARKLI FİYAT VERİLİYOR

Antalya’da bir emlak ofisiyle yapılan görüşmede, internet ilanında 2 milyon 500 bin TL olarak gösterilen dairenin, gerçekte 2 milyon 900 bin TL’ye satıldığı ortaya çıktı. Emlakçı, cezadan kaçmak için gerçek fiyatı ilana yazamadıklarını savundu.

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Kiracılara gizli zam oyunu! Fiyat farklıysa hemen şikayet edin - Resim: 3

“FARKLI FİYAT GÖRÜRSENİZ ŞİKAYET EDİN”

Emlakçı Halit Mert, ilanla telefonla söylenen fiyatın uyuşmadığı durumlarda vatandaşların sessiz kalmaması gerektiğini söyledi:
“İlan fiyatı ile size bildirilen rakam farklıysa mutlaka şikayet edin.”

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Kiracılara gizli zam oyunu! Fiyat farklıysa hemen şikayet edin - Resim: 4

Halit Mert ayrıca, fiyat artışlarının sadece emlakçılardan değil, doğrudan mülk sahiplerinden kaynaklandığını da vurguladı:
“Bakanlık artık ilan numarası üzerinden takibi yapabiliyor ve karşılaştırmayla cezai işlem uyguluyor.”

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Kiracılara gizli zam oyunu! Fiyat farklıysa hemen şikayet edin - Resim: 5

ARTIK EV SAHİPLERİNE DE CEZA GELİYOR

Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, artık cezaların sadece emlakçılara değil, mülk sahiplerine de kesildiğini söyledi.

“Ev sahibinden yazılı onay almadan ilan fiyatı yükseltilmemeli,” diyerek emlakçılara da uyarıda bulundu.

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Kiracılara gizli zam oyunu! Fiyat farklıysa hemen şikayet edin - Resim: 6

DİJİTAL TAKİP SİSTEMİ DEVREDE

Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul piyasasındaki fahiş fiyat artışlarını engellemek için dijital izleme sistemini devreye soktu. Her ilan, taşınmazın kimlik numarası üzerinden kayıt altına alınıyor.

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Kiracılara gizli zam oyunu! Fiyat farklıysa hemen şikayet edin - Resim: 7

SAHTE FİYATLAR NASIL TESPİT EDİLİYOR?

Yeni sistem sayesinde:

Eski fiyat ile yeni fiyat karşılaştırılabiliyor

Aynı taşınmaz farklı fiyatla tekrar ilana konduğunda tespit ediliyor

Gerekçesiz artışlarda doğrudan para cezası uygulanabiliyor

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Kiracılara gizli zam oyunu! Fiyat farklıysa hemen şikayet edin - Resim: 8

YETKİSİZ KİŞİLERDEN UZAK DURUN

Halit Mert, yetki belgesi olmayan kişilerden kaynaklı risklere de dikkat çekti:
“Tüketiciler, ilanı veren kişinin yetkili olup olmadığını kontrol etmeli. Fiyat çelişkisi varsa kimseye itimat edilmemeli. Bu kişiler piyasayı da bozuyor.”

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