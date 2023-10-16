Kocaeli Kitap Fuarı'nda Doğu Perinçek'e Yoğun İlgi

13. Kocaeli Kitap Fuarı onlarca yazarın katılımı ve yüzlerce etkinlikle tamamlandı. 13. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Doğu Perinçek'e Yoğun İlgi

Perinçek imza etkinliğinin ardından okurları ve kitapseverler ile “Türk Devrimi’nin Neresindeyiz?” başlıklı söyleşide buluştu. Ziyaretçilerin yoğun ilgisi salonu da doldurdu. Perinçek, söyleşide Silivri duvarlarının yıkılışını da anlattı. Perinçek, katılımcıların bölgesel iş birlikleriyle ilgili olan sorularını da yanıtladı.