Kocaeli Kitap Fuarı'nda Doğu Perinçek'e Yoğun İlgi
Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olan 13. Kocaeli Kitap Fuarı tamamlandı. Fuara katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek kitap imza etkinliğiyle ve “Türk Devrimi’nin Neresindeyiz?” başlıklı söyleşiyle en çok ilgi gören isim oldu.
13. Kocaeli Kitap Fuarı onlarca yazarın katılımı ve yüzlerce etkinlikle tamamlandı. 13. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Doğu Perinçek'e Yoğun İlgi
Perinçek imza etkinliğinin ardından okurları ve kitapseverler ile “Türk Devrimi’nin Neresindeyiz?” başlıklı söyleşide buluştu. Ziyaretçilerin yoğun ilgisi salonu da doldurdu. Perinçek, söyleşide Silivri duvarlarının yıkılışını da anlattı. Perinçek, katılımcıların bölgesel iş birlikleriyle ilgili olan sorularını da yanıtladı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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