Kocaeli'de korkunç olay! Eli silahlı kişi fabrikadaki işçileri rehin aldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Gebze Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında kimliği belirsiz ve elinde silah bulunan bir kişi, ABD firması olan P&G’ye ait fabrikanın ana binasına girdi. Şüpheli, fabrikadakileri rehin aldı.

Durumun yetkililere ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Fabrika önüne özel harekat polisleri yönlendirilirken fabrikanın bulunduğu cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı.

Ayrıntılar geliyor...