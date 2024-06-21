Komşu ülke Yunanistan'da Covid-19 alarmı! Vaka sayılarında artış!
Yunanistan'da COVID-19 vakalarında yaşanan son artış, halk sağlığı için endişe verici yeni bir gelişme olarak kaydedildi.
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Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu'nun (EODY) 10-16 Haziran tarihleri arasındaki haftalık raporuna göre, COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hasta sayısı 324'e yükseldi.
Bu sayı, önceki dört haftanın ortalaması olan 166'nın neredeyse iki katıdır. Aynı hafta içinde, virüs nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti ve 12 kişi entübe edildi.
Bu son veriler, Yunanistan'da pandeminin seyrindeki dalgalanmaların devam ettiğini gösteriyor. Ülke genelindeki vaka sayılarının artışı, hükümet ve sağlık yetkililerini yeni önlemler almaya ve halkı aşı olmaya teşvik etmeye zorluyor.
Özellikle turizm sezonunun başlamasıyla birlikte, bu artışın kontrol altına alınması büyük önem taşıyor.