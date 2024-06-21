Komşu ülke Yunanistan'da Covid-19 alarmı! Vaka sayılarında artış!

Yunanistan'da COVID-19 vakalarında yaşanan son artış, halk sağlığı için endişe verici yeni bir gelişme olarak kaydedildi.

# koronavirüs # Covid19 # yunanistan
Editör: Yağmur Biçen
Komşu ülke Yunanistan'da Covid-19 alarmı! Vaka sayılarında artış! - Resim: 1

 Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu'nun (EODY) 10-16 Haziran tarihleri arasındaki haftalık raporuna göre, COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hasta sayısı 324'e yükseldi.

1 7
Komşu ülke Yunanistan'da Covid-19 alarmı! Vaka sayılarında artış! - Resim: 2

Bu sayı, önceki dört haftanın ortalaması olan 166'nın neredeyse iki katıdır. Aynı hafta içinde, virüs nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti ve 12 kişi entübe edildi.

2 7
Komşu ülke Yunanistan'da Covid-19 alarmı! Vaka sayılarında artış! - Resim: 3

Bu son veriler, Yunanistan'da pandeminin seyrindeki dalgalanmaların devam ettiğini gösteriyor. Ülke genelindeki vaka sayılarının artışı, hükümet ve sağlık yetkililerini yeni önlemler almaya ve halkı aşı olmaya teşvik etmeye zorluyor.

3 7
Komşu ülke Yunanistan'da Covid-19 alarmı! Vaka sayılarında artış! - Resim: 4

Özellikle turizm sezonunun başlamasıyla birlikte, bu artışın kontrol altına alınması büyük önem taşıyor.

4 7