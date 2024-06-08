Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz mi? Karar resmen duyuruldu
Kurban Bayramı tatilinde köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. Memleketlerine gidecek vatandaşlar, kullanacakları yollardaki son durumu merak ediyor. Konuyla ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Peki köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz olacak mı? İşte detaylar...
Kurban Bayramı tatiline kısa bir süre kaldı. 16 Haziran'da başlayıp 19 Haziran'da bitecek Kurban Bayramı için tatil süresi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından vatandaşlar da tatil için hazırlıklarını yapmaya başladı.
Memleketlerine veya tatil beldelerine gideceklerin en çok merak ettiği konulardan biri de köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı... Konuyla ilgili önemli bir son dakika gelişmesi de yaşandı.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.