Kurak ülke ekonomisine enerji yükünü arttırdı

“Küresel ısınma değil, küresel soğumadan kork”. Bu sözün sahibi İklim Bilimci Profesör Doktor Doğan Yaşar. Yaşar Soğumayla beraber gelen kuraklığın ülke ekonomisine getirdiği yükü Ulusal Kanal ekranından açıkladı.

2020 yılından bu yana soğumanın ciddi etkileri olduğunu dile getiren Yaşar, kurak geçen bahar aylarının barajların doluluk oranını olumsuz etkilediğini açıkladı. Suyun azlığı termik santrallerde enerji üretimini de azaltarak enerji ithalatına yol açtı.

Doğan Yaşar, Türkiye’de enerji ihtiyacının karşılanması için nükleer enerji santrallerinin kurulması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin yenilenebilir enerjide iyi durumda olduğunu söyleyen Yaşar, su kullanımına dikkat etmeliyiz dedi.

Yaşar Yellow Stone Süper Yanardağına da dikkat çekti. 600 bin yıllık döngüsünü tamamlayan Yanardağın patlamasıyla dünyada beklenen soğuma 5 ila 6 derece olacak.