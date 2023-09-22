KYK burs başvuruları ne zaman? Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora burs ücretleri güncellendi mi?
KYK burs başvuru tarihleri üniversite öğrencileri tarafından merak konusu oldu. 2023-2024 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuruları için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklama yapılacak. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora burs ücretleri güncellendi mi?
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KYK burs başvurusu ile ilgili detaylar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından aktarılacak. KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım içerisinde gerçekleştirilmişti.
2024 KYK burs tutarı henüz açıklanmadı.
KYK burs başvuru tarihleri belli olduğu zaman haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...