Liderler nerelerde oy kullanacak?

31 Mart Yerel Seçimleri yarın gerçekleşecek. İşte siyasilerin oy kullanacağı yerler.

# 31 mart yerel seçimleri # Doğu Perinçek # seçim
Editör: Yağmur Biçen
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Liderler nerelerde oy kullanacak? - Resim: 1

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oyunu İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak.

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Liderler nerelerde oy kullanacak? - Resim: 2

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İstanbul'da Beşiktaş Gayrettepe Şair Nedim Ortaokulu'nda sandık başına gidecek.

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Liderler nerelerde oy kullanacak? - Resim: 3

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Fatih'teki Gelenbevi Anadolu Lisesi'nde 1245 numaralı sandıkta oy verecek.

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Liderler nerelerde oy kullanacak? - Resim: 4

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu Manisa merkez Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda kullanacak.

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