Liderler nerelerde oy kullanacak?
31 Mart Yerel Seçimleri yarın gerçekleşecek. İşte siyasilerin oy kullanacağı yerler.
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oyunu İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İstanbul'da Beşiktaş Gayrettepe Şair Nedim Ortaokulu'nda sandık başına gidecek.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Fatih'teki Gelenbevi Anadolu Lisesi'nde 1245 numaralı sandıkta oy verecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu Manisa merkez Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda kullanacak.