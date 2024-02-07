Lütfü Savaş'ın adaylığı geri mi çekilecek? CHP'de Hatay adayı yeniden tartışılacak

Hataylıların öfkesi Lütfü Savaş'ın Hatay Büyükşehir Belediye başkan adaylığının gözden geçirilmesine neden oldu. Halkın tepkisi üzerine CHP Parti Meclisi Lütfü Savaş'ın adaylığını bir kez daha masaya yatıracak.

Hataylılar Savaş'a duyduğu tepkiyi depremin yıl dönümü anmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na iletti.

Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre, 9 Şubat'ta toplanması beklenen CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'nda Lütfü Savaş'ın adaylığı yeniden gündeme gelecek. Lütfü Savaş isminde partinin ikiye bölündüğünü söyleyen CHP'li kaynaklar, PM'de bir kesimin "Kaybedecekse o kaybetsin" görüşünde olduğunu aktardı. Diğer bir kesiminse "Hatay'ı kaybetmemek için adayı çekelim" dediği belirtildi.

Hatay halkının protestolarına Lütfü Savaş'tan yanıt geldi. Hatay üzerinden kirli bir oyun oynandığını söyleyen Savaş, "Protestocuların kim olduğunu biliyoruz. Korkmayacağım, sinmeyeceğim" dedi. Adaylıktan çekilmeyeceğini de belirten Savaş, "Adaylığım devam ediyor, seçimi kazanacağız" sözlerini ekledi.

CHP'de güç gösterisine dönen aday belirleme süreci ilçelere de yansıdı. İstanbul Kadıköy'de Ekrem İmamoğlu kendi projelerini çizen mimar Tülin Hadi'yi aday göstermek istiyor. Ancak Genel Başkan Özel ise bu isme sıcak bakmıyor.

ÇANKAYA ADAYI İÇİN ÖZGÜR ÖZEL BASKISI

Ankara'da da kriz Çankaya'da yaşanıyor. Özgür Özel avukatı Hüseyin Can Güner'i istiyor. İmamoğlu ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci'nin adaylığını destekliyor.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mevcut belediye başkanı Alper Taşdelen de ısrarcı iken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Tabiat ve Kültür Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş'i istiyor.

Ulusal Kanal'a konuşan CHP'li kaynaklar, Çankaya için Özel'in istediği Hüseyin Can Güner isminin PM'de öne çıktığını söyledi.