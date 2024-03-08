Mahzen-6 operasyonunda suç örgütü çökertildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu duyurdu

Yurt genelinde çeşitli suçlara yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak Yalova'da önemli bir operasyona imza atıldı. Mahzen-6 operasyonunun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-6" operasyonlarında elebaşılığını zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu’nun yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi. Bakan Ali Yerlikaya, operasyonlarda suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 15 şüphelinin yakalandığını belirtti.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz." ifadesini kullanan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu bilgileri verdi: