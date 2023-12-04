Marmara Denizi'nde Deprem Oldu!

Bugün Marmara Denizi'nde gerçekleşen deprem İstanbul'un pek çok ilçesinden hissedildi. Depremin merkez üssü AFAD'ın açıkladığı verilere göre Marmara Denizi'nde Bursa'ya yakın bir konumda.

Deprem 5,1 büyüklüğünde gerçekleşti. Denizin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi 4,9 Olarak Açıkladı

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, depremin büyüklüğünün 4,9 olduğu açıklandı. Depremin merkez üssü Bursa açıkları olarak belirtildi. Depremin 5,4 kilometre derinliğinde gerçekleştirildiği aktarıldı.

İstanbul'un Bir Çok İlçesinden Hissedildi

Deprem, İstanbul'un bir çok ilçesinden de hissedildi. Sosyal medyada kullanıcılar, yaşadıkları korkuyu dile getirdi. Depremle ilgil olumsuz bir gelişme henüz yetkililere bildirilmedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Açıklama Yaptı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. Paylaşımında, "Geçmiş olsun Bursa’m. 5.1 büyüklüğünde gerçekleşen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im beterinden korusun." ifadelerini kullandı.