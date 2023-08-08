Meclis Akbelen için olağanüstü toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Akbelen’de yaşanan tartışmaları görüşmek üzere toplandı.

CHP'nin Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisindeki maden çalışmalarına ilişkin genel görüşme önergesi için toplantı yeter sayısı bulundu. Ardından AK Parti ve MHP milletvekilleri Genel Kurul salonuna girdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüşmelerde bulundu. Önerge okundu.

DEVLET BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kısa bir açıklama yaptı. Bahçeli "Türkiye'nin gündemi çok yoğun. Muhalefet unsurları her zaman olağanüstü toplantıya çağıracak gündem bulabilirler. Biz bir Ekim'e kadar her toplantıda buradayız." dedi.

GRUPLAR ADINA SÖZ ALANLAR KONUŞMA YAPIYOR

Genel Kurulda ilk söz Saadet Partisi Milletvekili Bülent Kaya'ya verildi.

Gruplar adına söz alanlar 20'şer dakika konuşma yapacak.

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