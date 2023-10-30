Meclis'te Küfür Gerginliği!

Geçtiğimiz günlerde MHP’li Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın, HEDEP vekili Sırrı Sakık'ın konuşmasının ardından mikrofonu kapalı sanarak ettiği küfür, gündem olmuştu.



12. Kalkınma Planı özel gündemiyle toplanan Meclis Genel Kurulu’nda yine küfür gerginliği devam etti.



HEDEP Grubu, Celal Adan’ın Meclis Başkanvekilliğinden istifasını istedi. Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, konuyu grup başkanvekilleriyle değerlendireceğini söyledi.



Söz alan MHP’liler Adan’ın bir kişi veya grubu hedef almadığını savundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu da Adan'ın yorgunluk nedeniyle böyle bir ifade kullanmış olabileceğini söyledi.



HEDEP’liler Celal Adan’ı sıralara vurarak protesto etti.



Bekir Bozdağ, 12. Kalkınma planına ilişkin sunum yapması için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kürsüye davet etti. Ancak HEDEP'liler alkışlı protestoda bulunarak, kürsünün etrafında toplandı. Bunun üzerine Bekir Bozdağ, genel kurul oturumuna ara verdi.



