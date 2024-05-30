Mehmetçiğe artık o uygulama yasak olacak

Kabul edilen değişikliklerde en dikkat çekici olanı şu oldu; TSK personelinin kimlik, görev veya faaliyetlerinin tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayınlanması veya açıklanması yasaklandı.