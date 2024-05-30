Mehmetçiğe artık o uygulama yasak olacak
TBMM Milli Savunma Komisyonu TSK personelinin o sosyal paylaşım sitesi kullanmasını yasakladı.
TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.
Kabul edilen değişikliklerde en dikkat çekici olanı şu oldu; TSK personelinin kimlik, görev veya faaliyetlerinin tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayınlanması veya açıklanması yasaklandı.
Bazı ülkeler askeri bölgelerde paylaşılan videoların güvenlik açığı oluşturduğundan bu yasağı uygulamaya başlamıştı.
Görüşmelerde 60 maddelik teklifin 59 maddesi onaylandı. Bakanlık yetkilileri, söz konusu teklifin hazırlanması sürecinde başta ilgili bakanlıklar ve kurumlar olmak üzere Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) ve Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) gibi STK’larla da görüşmeler yapıldığını bildirdi. Komisyondan geçen maddelerin bir bölümü şöyle: