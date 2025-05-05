Memur ve emeklilerin zam oranı belli oluyor: İşte o veriler!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan veriler, milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiriyor.
TÜİK’in duyurduğu rakamlarla birlikte yılın ilk dört ayına ait enflasyon oranı da netleşti. Böylece temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için önemli bir aşama geçilmiş oldu.
TÜİK verilerine göre, nisan ayında aylık enflasyon oranı yüzde 3 olarak gerçekleşti. Ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16 olarak gerçekleşen enflasyon verileriyle birlikte dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 18,21'e ulaştı.
Ancak emekli maaşlarına yansıyacak zam oranı hesaplanırken baz alınan enflasyon değerleri farklılık gösterebiliyor. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46 ve nisanda yüzde 3 olmak üzere toplamda yüzde 13,36’lık bir artış şimdiden netleşmiş durumda. Bu oran, emeklilerin temmuz ayında alacağı zammın asgari düzeyini ifade ediyor.
Henüz net olmayan ise mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamları. Bu iki ayın verilerinin açıklanmasıyla birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak toplam zam oranı kesinleşmiş olacak.
Temmuz ayında uygulanacak zam oranının nihai düzeyi, bu iki ayda gerçekleşecek fiyat artışlarına göre belirlenecek.
Memur ve memur emeklileri açısından ise tablo biraz daha farklı. Memur maaşlarına 2025 yılının ilk 6 ayında toplu sözleşme gereği yüzde 15 oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı.
Ancak enflasyon oranının bu seviyeyi aşması durumunda, aradaki fark maaşlara “enflasyon farkı” olarak eklenecek. Bu kapsamda dört aylık dönemde oluşan enflasyon farkı yüzde 6,76 olarak hesaplandı.
Toplu sözleşmeden gelen yüzde 6’lık zammın üzerine bu farkın eklenmesiyle birlikte memur ve memur emeklileri için şu an itibarıyla oluşan zam oranı yüzde 12,29 seviyesinde bulunuyor. Ancak kesin zam oranının netleşmesi için mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon rakamlarının da açıklanması gerekiyor. Bu veriler, temmuz ayında maaşlara yansıyacak toplam artışı belirleyecek.
Uzmanlara göre yılın ilk dört ayında enflasyonun beklenenden yüksek seyretmesi, hem memur hem de emekli maaşları üzerinde belirgin artışlara neden olabilir. Bu durum özellikle sabit gelirliler açısından büyük önem taşıyor. Zam oranları, maaşların alım gücünü doğrudan etkilediği için kamuoyunda yakından takip ediliyor.
Önümüzdeki haftalarda TÜİK’in açıklayacağı mayıs ve haziran ayı verileriyle birlikte hem memurlar hem de emekliler için zam oranları kesinleşmiş olacak. Kamu çalışanları ve emekliler, enflasyon karşısında maaşlarının ne kadar artacağını merakla bekliyor.