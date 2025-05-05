Memur ve emeklilerin zam oranı belli oluyor: İşte o veriler!

Ancak emekli maaşlarına yansıyacak zam oranı hesaplanırken baz alınan enflasyon değerleri farklılık gösterebiliyor. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46 ve nisanda yüzde 3 olmak üzere toplamda yüzde 13,36’lık bir artış şimdiden netleşmiş durumda. Bu oran, emeklilerin temmuz ayında alacağı zammın asgari düzeyini ifade ediyor.