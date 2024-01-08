Memur ve Özel Sektör Çalışanlarına Müjde! 2024 yılında 40 Günlük İzinler Geliyor
Memur ve Özel Sektör Çalışanlarının sabırsızlıkla beklediği 40 günlük izin haberi sosyal medyada heyecanla karşılandı. Peki bu 40 günlük izin ne zaman uygulanacak?
2024 yılını iyi değerlendirecek olanlar 40 gün izin kullanabilirler. Bunun için Mynet'te yer alan bu habere göre izin takvimi hazırlarsanız! Kimseye yalvarmadan 40 gün izinli olmuş olursunuz. İşte o izinlerin detayları:
Memur ve Özel Sektör Çalışanlarına Müjde! 2024 yılında 40 Günlük İzinler Geliyor
Yeni yılın ilk tatil günü 1 Ocak Pazartesi gününe denk geldi. Cumartesi ve Pazar günlerini Pazartesi ile birleştirenler çoktan üç günlük tatillerini yaptı bile.
9 Nisan Salı ile 12 Nisan Cuma arasında kutlanacak Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatil şansınız olabilir! Salı arife, Çarşamba, Perşembe ve Cuma bayram tatili. Pazartesi de bir gün senelik izin alarak tatilinizi 9 güne çıkarabilirsiniz.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da Pazartesi günü bir gün izin alarak, izninizi 4 güne çıkarabilirsiniz. Aynı şekilde 1 Mayıs Çarşamba günü olacak İşçi Bayramı öncesi veya sonrasında da 2 gün izin alarak tatilinizi 5 güne çıkarabilirsiniz.