Meral Akşener İddialarla İlgili Sessizliğini Korudu

İstifa depremi, iddialarla çalkalanan İyi Parti'de tartışmalar bitmiyor. İyi Parti'deki yolsuzluk, fuhuş iddiaları sonrası gözler Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamasına çevrilmişti. Akşener sessizliğini korudu. Son dönemde partisinde yaşanan krizleri üstü kapalı değerlendirdi, İYİ Parti’nin bilinçli olarak “hedef” alındığı savundu.

- Ve bugün; ne kadar tartışılırsa tartışılsın; kaç cepheden hedef alınırsa alınsın; hangi kirli tuzaklar kurulursa kurulsun; İYİ Parti’nin güneşi, ilk günkü ışıltısını koruyor. Çünkü İYİ Parti; birilerinin kariyer basamağı olsun diye kurulmadı. İYİ Parti; ittifaklara dayanıp, yan gelip yatmak için de kurulmadı.

Akşener, geçen seçim döneminde CHP’nin “yüzde 60 ile kazanacağız” söylemini eleştirmeyi sürdürdü.

- Bugün; kendi sebep oldukları başarısızlığın faturasını, İYİ Parti’ye kesmeye çalışıyorlar. Kurdukları, ‘Al gülüm, ver gülüm’ çarkına, çomak sokulsun istemiyorlar. İşte bu yüzden de; dün, yüzde 60 borazanlığı yapanlar; bugün çıkıp utanmadan, İYİ Parti analizleri kasıyorlar. Onların attığı çamur, bize yapışmaz.

Karamollaoğlu'nun Gündeminde Filistin Var

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun gündeminde ise İsrail'in Filistin'e saldırıları vardı.

Temel Karamollaoğlu, "Hem İsrail’e karşı hem de bu zulme ortak olan emperyalist devletlere karşı direniyorlar. Hamaslı mücahitler Avrupa Birliğine hukuk ve insan hakları dersi vermiştir! İslam ülkelerinin liderlerinin kuramadığı cümleleri Gazzeli çocuklar haykırmıştır." dedi.