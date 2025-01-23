Merkez Bankası kararı sonrası faizde son durum!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 yılına ait ilk faiz kararını açıkladı, politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirdi. Peki, bankaların mevduat faiz oranları ne kadar oldu? İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi...

Sude İnak Sude İnak
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Merkez Bankası kararı sonrası faizde son durum! - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) p politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirdi. Bu kararın ardından hem mevduat hem de kredi faizlerinin değişmesi bekleniyor. Faiz oranlarında yaşanacak bu değişim, yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin kararlarını doğrudan etkileyecek.

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Merkez Bankası kararı sonrası faizde son durum! - Resim: 2

Bugün itibarıyla aylık (32 günlük) en yüksek mevduat faiz oranı, yüzde 53'ten yüzde 50’e kadar gerilemiş durumda. Uzun vadeli mevduatlarda ise faiz oranları yüzde 38-40 arasında değişiyor.

Son gelişmelerle birlikte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi banka banka şöyle oldu: 

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Merkez Bankası kararı sonrası faizde son durum! - Resim: 3

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 44,5
Vade Sonu Tutar 1.035.112 TL
Net Kazanç 35.112 TL

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Merkez Bankası kararı sonrası faizde son durum! - Resim: 4

AKBANK

Faiz Oranı % 45
Vade Sonu Tutar 1.035.507 TL
Net Kazanç 35.507 TL

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Merkez Bankası kararı sonrası faizde son durum! - Resim: 5

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 1.035.901 TL
Net Kazanç 35.901 TL

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TEB

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 1.039.452 TL
Net Kazanç 39.452 TL

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DENİZBANK

Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 1.036.296 TL
Net Kazanç 36.296 TL

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Merkez Bankası kararı sonrası faizde son durum! - Resim: 8

ODEA

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 1.039.452 TL
Net Kazanç 39.452 TL

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HALKBANK

Faiz Oranı % 40
Vade Sonu Tutar 1.031.562 TL
Net Kazanç 31.562 TL

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Merkez Bankası kararı sonrası faizde son durum! - Resim: 10

ON Plus

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 1.037.085 TL
Net Kazanç 37.085 TL

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Merkez Bankası kararı sonrası faizde son durum! - Resim: 11

ING

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 1.039.452 TL
Net Kazanç 39.452 TL

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Merkez Bankası kararı sonrası faizde son durum! - Resim: 12

ENPARA

Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 1.035.901 TL
Net Kazanç 35.901 TL

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Merkez Bankası kararı sonrası faizde son durum! - Resim: 13

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 45
Vade Sonu Tutar 1.035.507 TL
Net Kazanç 35.507 TL

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Merkez Bankası