Merkez Bankası kararı sonrası faizde son durum!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) p politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirdi. Bu kararın ardından hem mevduat hem de kredi faizlerinin değişmesi bekleniyor. Faiz oranlarında yaşanacak bu değişim, yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin kararlarını doğrudan etkileyecek.