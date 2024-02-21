Mesai saatleri kısalıyor mu? Tartışmaya son nokta konuldu

ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞECEK Mİ?

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç konuya ilişkin şunları ifade etti:

- Şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Bir şekilde ortaya atıldı ve o büyüdü. Bu konu daha önceki bakan Vedat Bilgin zamanında gündeme gelmişti. AB ülkelerinde çalışma saatlerinin kısaldığı haberleri izliyoruz. O da bunlara binayen Türkiye'de de gelecekte böyle bir adım atılabileceğini ifade etmişti ama şu an için Çalışma Bakanlığı'nın bu yönde bir çalışması söz konusu değil.