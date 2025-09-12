Mideleri kaldıran skandal! Bakanlık ifşa etti: Dil, kalp, baş…
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimleri kapsamında hileli ürün üreten firmaların listesini güncelledi. Vatandaşın sofrasına giren bazı sucuklarda büyük bir skandal ortaya çıktı. Denetimlerde, kimi firmaların sucuk adı altında dil, kalp ve baş gibi sakatatları kullandığı tespit edildi.
Bakanlığın yayımladığı güncel listede en çarpıcı bulgular sucuk ürünlerinde görüldü.
Yapılan incelemelerde bazı markaların ürettiği sucuklarda, et yerine sakatat kullanıldığı belirlendi. Denetim raporlarında, ürünlerin etiket bilgileri ile içeriğinin birbirini tutmadığı açıklandı.
İşte hileli ürünleriyle ifşa edilen markalar…
DOĞASAN İNŞ. OTOM. TUR. DANIŞMANLIK VE REKLAMCILIK – OSMAN TAVŞAN
Ürün: Dereotlu Eritme Peyniri
Uygunsuzluk: Natamisin Tespiti
İl: Konya (Karatay)
IŞIK İSOT GIDA İNŞAAT NAKLİYE TARIM HAYVANCILIK SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
Ürün: Sumak (Yusuf Dedeoğlu Gıda)
Uygunsuzluk: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
İl: Şanlıurfa (Haliliye)
OKKAS GIDA KOZMETİK ÜRETİM SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
Ürün: Ginseng Chocolate (Vigro For Men Power&Love)
Uygunsuzluk: İlaç Etken Maddesi Tespiti
İl: İstanbul (Kağıthane)
AYBEY SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
Ürün: Tam Yağlı Tulum Peyniri (Erdalbey Çiftliği)
Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ ve Nişasta Tespiti
İl: Aydın (Efeler)