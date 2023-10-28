MİT'ten PKK'ya Nokta Operasyon! Sözde Sorumlu Etkisiz Hâle Getirildi

MİT PKK'ya darbe üstüne darbe vuruyor. Yapılan nokta operasyonda PKK/YPG'nin sözde Derik Tugay Sorumlusu Muhammed Azo etkisiz hâle getirildi.

MİT'ten PKK'ya Nokta Operasyon! Sözde Sorumlu Etkisiz Hâle Getirildi
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 MİT, Suriye'deki operasyonuyla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Derik tugay sorumlusu "Şibli Derik" kod adlı Muhammed Azo'yu etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Muhammed Azo, geçen yıl MİT tarafından hedef alındı ancak operasyondan yaralı kurtuldu.

Tedavi edilmek üzere terör örgütü PKK/YPG tarafından yurt dışına gönderildiği belirlenen terörist Azo'nun, Suriye'nin kuzeyindeki Derik'e döndüğünün belirlenmesi üzerine harekete geçildi. MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Derik tugay sorumlusu terörist Azo'yu, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirdi.

Terörist Muhammed Azo, Şırnak/Cizre-Silopi yolu üzerindeki 1. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Yakacık Karakolu'na 2 Şubat 2022'de düzenlenen ve terhisine 20 gün kala er Tarık Tarcan'ın şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı saldırının faili olduğu gerekçesiyle aranıyordu.

Muhammed Azo'nun terör örgütü içinde sözde tugay sorumlusu olarak görev yaparken 7 Eylül 2022'de Suriye'nin kuzeyindeki Derik'te, 250 PYD/YPG'li teröristin ABD ile katıldığı ortak tatbikatın koordinasyon sorumlusu olarak görev aldığı, ABD askerleri ile samimi pozlar verdiği de belirlenmişti.

Kaynak: TRT Haber

# MİT # pkk # operasyon
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