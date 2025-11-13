MSB tek tek açıkladı: Düşen uçakla ilgili 7 soru 7 cevap

Bakanlık, dezenformasyon çabalarına karşı dün Sayın Cumhurbaşkanımızın gerekenleri söylediğini hatırlatarak, şehit bilgilerinin paylaşım sürecine ilişkin şu standart prosedürü vurguladı:

"Bakanlığımızca, şehit verilen bu gibi olaylarda öncelikle arama-kurtarma çalışmaları yürütülmekte; şehit personelin naaşına ulaşılmasını müteakip, içerisinde sağlık personelinin de yer aldığı bir heyet tarafından, aile bireylerine (anne, baba ve evli ise eşine) eş zamanlı olarak bilgi verilmektedir. Bu husus benzer tüm olaylarda standart olarak işletilmektedir."