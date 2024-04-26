MSKÜ'de Prof. Dr. Tuncay Öğün'ün katılımı ile "Nedir bu Ermeni Meselesi?" adlı konferans!

Topluluk Başkanı Cem Özben ise "24 Nisan’da Türk Milleti’ne kabul ettirilmek istenen Ermeni soykırımı iddiaları Türkiye Cumhuriyeti’ne atılan yüz yıllık bir iftiradır. Ancak Türk Milleti’nin onuruna leke sürmeye çalışanların ne tarih önünde ne de hukuk önünde buna güçleri yetmedi. Sözde Ermeni soykırımı yalanları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2. Dairesi ve Büyük Dairesi’nin Perinçek- İsviçre davasında verdiği iki ayrı kararla tarihe gömülmüştür. Perinçek-İsviçre davasında alınan bu kararlar Türk Milleti’ne ve onun tarihine soykırım yalanlarıyla leke sürülemeyeceğini tüm dünya kamuoyunun önünde hukuken ispatlamıştır." diyerek asılsız Ermeni soykırımı iddiaları ile Türk gençliğinin zihnine ket vurulamayacağını belirtti.