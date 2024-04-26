MSKÜ'de Prof. Dr. Tuncay Öğün'ün katılımı ile "Nedir bu Ermeni Meselesi?" adlı konferans!
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Düşünce ve Kitap Topluluğunun organize etmiş olduğu "Nedir bu Ermeni Meselesi?" adlı konferans Tuncay Öğün'ün katılımıyla ilgi çekti.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Düşünce ve Kitap Topluluğu 1915 tehciri üzerine Prof. Dr. Tuncay Öğün'ün katılımı ile "Nedir bu Ermeni Meselesi?" başlıklı bir konferans düzenledi.
Her yıl 24 Nisan'da Ermenistan, Kanada ve Fransa'da Ermeni'ler tarafından kabul edilen sözde soykırımı anma günü kabul edilmektedir.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Prof. Dr. Tuncay Öğün, Ermeni soykırımı kavramının Türk milletini suç ve töhmet altında bırakmak için emperyalizm tarafından ortaya atılan bir yalan olduğunu dile getirdi.
Tehcir esnasında Ermenilere saldıranlar ve saldırıya göz yumanlardan oluşan 1673 kişinin yargılandığını, 67 kişinin Ermenilere kötü muamelede bulunduğu için idam edildiğini hatırlattı.
Konferansa sosyoloji bölümü öğretim üyesi Dr. Sergender Sezer ve Prof. Dr. Hasan Şen'de katılım gösterdi.
Öğün, konuşmasına "24 Nisan tarihinde Osmanlı valisi Van şehrini Ermeni çetelerin saldırıları dolayısıyla boşaltma kararı vermiştir. Buna rağmen 24 Nisan’da Ermenilere yönelik soykırım yapıldığını söylemek utanmazlıktır." sözleriyle devam etti.
Topluluk Başkanı Cem Özben ise "24 Nisan’da Türk Milleti’ne kabul ettirilmek istenen Ermeni soykırımı iddiaları Türkiye Cumhuriyeti’ne atılan yüz yıllık bir iftiradır. Ancak Türk Milleti’nin onuruna leke sürmeye çalışanların ne tarih önünde ne de hukuk önünde buna güçleri yetmedi. Sözde Ermeni soykırımı yalanları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2. Dairesi ve Büyük Dairesi’nin Perinçek- İsviçre davasında verdiği iki ayrı kararla tarihe gömülmüştür. Perinçek-İsviçre davasında alınan bu kararlar Türk Milleti’ne ve onun tarihine soykırım yalanlarıyla leke sürülemeyeceğini tüm dünya kamuoyunun önünde hukuken ispatlamıştır." diyerek asılsız Ermeni soykırımı iddiaları ile Türk gençliğinin zihnine ket vurulamayacağını belirtti.