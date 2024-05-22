Müjde Uzman'a ne oldu? Tükenmişlik sendromu nedir?
Kızılcık Şerbeti dizisinin Alev'i Müjde Uzman sevenlerini korkuttu. Müjde Uzman'a ne oldu? işte detaylar...
Müjde Uzman yaptığı paylaşımlarla sevenlerini korkuttu. Hastane odasından paylaşımlar yapan ünlü isim son hali sevenlerini endişelendirdi. Müjde Uzman tükenmişlik sendromuna yakalandığını söyledi.
İkili ilişkilerde empati yapılması gerektiğinin üstüne basan Uzman, paylaşımına 'Tembelliği, kolaycılığı, hak yemeyi bırakın' notunu düşerken yayınladığı videolarda, "Hepsini okuyanlar için... Patlama noktasına gesahildim ve ciddiye alınmadığımı kaldıramıyorum. Bana bir şeyler söyleyen insanlara cevap vermiş oldum ki onlarda duymuş olacaklar. Zaten bir süre sonra sileceğim pişman olup. Tek ben değilim işimle alakalı değil. Bu insan zorbalığı… Empati yapmadan çözemeyiz. Lütfen insanlara iyi olması gerektiği konusunda baskı yapmayın. Kötü hissetmek bir süreçtir.
Bu bir boşaltım mekanizmasıdır. Lütfen engellemeyin. Dünyanın en boş ve işe yaramayan cümlesi 'Halledersin aslansın kaplansın' cümlesi. Konuşma ihtiyacı hissettiğimiz için çok boş şeyler söylüyorsunuz. Onu da söylemeyin" dedi.
Uzman sözlerine şöyle devam etti; 'İşin kötüsü kimse inanmıyor. Herkesin bir teorisi var olmam gereken kişiyle ve sıkıntılarımla alakalı, en büyük sebep de mesleğim! Hayatım çok kolay, ışıltılı pırıltılı (ne demekse), para ve lüks içinde falan olmalıymış kesin. Huhu. Var olmak için önce, akıllı, çalışkan, genele uymayan huyları ve hobileri olan bir kadınsan, üstelik hem kadın hem de oyuncu olduğundan, belli ki tüm hayatın boyunca herkesi tek tek aptal olmadığına inandırman gerekiyor. Evden çıkıp eve dönene kadar güzellik, kilo, iş konuları. Her gün... Sahi kimin işi bu kadar konuşuluyor? Ben başka şeyler konuşamayacak mıyım hiç? Sağlık sorunlarına da inanmıyorlar, ayrıca mesela spor yapmak istemem de saçmaymış, çünkü ‘kilo almıyorsun ki, ne gerek var’mış... Anlatmaya çalışıyorsun, ama diyorsun iskeleti, kasları kim taşıyacak? Yer çekimi sürekli aşağı çekerken, kendi kendinize mi ayakta durabildiğinizi sanıyorsunuz? Yazık değil mi bedenimize? Neyse."