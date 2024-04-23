Mustafa Hulki Cevizoğlu, Atatürk'ün az bilinen sözlerini paylaştı! İşte o sözler

Niye Büyük Millet Meclisi?

Cevizoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 22 Nisan 1921'de Büyük Millet Meclisi'nin birinci yıl dönümünde Hakimiyeti Milliye Gazetesine yaptığı açıklamada, "23 Nisan Cuma günü, öğleden sonra takriben saat 2'de Meclis binasından içeriye girip Meclis salonunu dolduran milletvekillerinin emniyetli ve itimatlı bakışlarla bana dönmüş olduklarını gördüğüm zaman, teşebbüslerimizin milletin emellerine tamamen uygunluğunu bir kere daha id­rak ettim. Ve artık benimle fikir ve emelde müşterek milletin fikir ve emelini tama­men temsil eden bu kadar arkadaşla beraber çalışacağımdan dolayı büyük bir bahti­yarlık hisseyledim." ifadelerini kullandığını aktardı.

Atatürk'ün Meclisin kuruluşunun 2. yıl dönümünde verdiği demeçte "23 Nisan günü, Türkiye milli tarihinin başlangıcında yeni bir dönüm noktasıdır." dediğini belirten Cevizoğlu, Atatürk'ün 6 Şubat 1923'te İkdam Gazetesine verdiği demecinde ise "Milli hakimiyet milletin namusudur, onurudur, şerefidir." diyerek Meclisin kuruluş yıl dönümünün ne anlama geldiğini "şeref" ve "onur" kelimeleriyle ifade ettiğini söyledi.