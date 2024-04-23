Mustafa Hulki Cevizoğlu, Atatürk'ün az bilinen sözlerini paylaştı! İşte o sözler
AK Parti'li Mustafa Hulki Cevizoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün az bilinen sözlerini paylaştı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu, "Neden Büyük Millet Meclisi?" sorusunun yanıtının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Büyük bir meclis olsun dedim. Ve ne kadar büyük olursa o kadar çok millete güven verir. Ve aynı zamanda bu meclisin kendisi gibi yetkisi büyük olsun istedim. Mebusların, kanun yapma ve icra salahiyetine sahip olarak gelmelerini düşündüm." ifadesinde yer aldığını söyledi.
Cevizoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bazı az bilinen sözlerini açıklamak istediğini belirterek, "Atatürk, dünyaya veda etmeden önce bu bayramı 'Hakimiyeti Milliye Bayramı' olarak kutluyordu. 'Çocuk bayramı' adı yoktu." dedi.
1935'te "Hakimiyeti Milliye Bayramı" adını aldığını aktaran Cevizoğlu, 1980 darbesinden sonra 1981 yılında "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adıyla anılmaya başlandığını söyledi.
Cevizoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Millet Meclisi açılışından 3,5 ay önce Hakimiyeti Milliye Gazetesine yaptığı "Hakimiyeti milliye 3 temel dayanak noktası tanır; zeka, irfan ve hamiyet" açıklamasına işaret etti.
Niye Büyük Millet Meclisi?
Cevizoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 22 Nisan 1921'de Büyük Millet Meclisi'nin birinci yıl dönümünde Hakimiyeti Milliye Gazetesine yaptığı açıklamada, "23 Nisan Cuma günü, öğleden sonra takriben saat 2'de Meclis binasından içeriye girip Meclis salonunu dolduran milletvekillerinin emniyetli ve itimatlı bakışlarla bana dönmüş olduklarını gördüğüm zaman, teşebbüslerimizin milletin emellerine tamamen uygunluğunu bir kere daha idrak ettim. Ve artık benimle fikir ve emelde müşterek milletin fikir ve emelini tamamen temsil eden bu kadar arkadaşla beraber çalışacağımdan dolayı büyük bir bahtiyarlık hisseyledim." ifadelerini kullandığını aktardı.
Atatürk'ün Meclisin kuruluşunun 2. yıl dönümünde verdiği demeçte "23 Nisan günü, Türkiye milli tarihinin başlangıcında yeni bir dönüm noktasıdır." dediğini belirten Cevizoğlu, Atatürk'ün 6 Şubat 1923'te İkdam Gazetesine verdiği demecinde ise "Milli hakimiyet milletin namusudur, onurudur, şerefidir." diyerek Meclisin kuruluş yıl dönümünün ne anlama geldiğini "şeref" ve "onur" kelimeleriyle ifade ettiğini söyledi.